لإنهاء أزمة فنزويلا.. مادورو يدعو لإجراء انتخابات جديدة





وقال مادورو، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "لماذا (غوايدو) لا يدعو إلى انتخابات، لنتخلص منه عبر التصويت الشعبي؟".

وأضاف مادورو: "دعوا المهرج الذي نصب نفسه رئيساً لأن يدعو إلى إجراء انتخابات، لنتخلص منه عبر التصويت".





جدير بالذكر، أن الأزمة السياسية في فنزويلا، تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيساً للبلاد لفترة انتقالية، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.



رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، لإعلان الانتخابات في البلاد.فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به، مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.ومن جانبه، أعلن مادورو، أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة، حيث اعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسمياً بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً مكلفاً إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.