إسرائيل لا ترغب في دخول مواجهة مع قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (واللاه) الإسرائيلي، إن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة، حذرت من ارتفاع وتزايد محاولات استهداف الجنود من قبل المتظاهرين الفلسطينيين.



وأوضح الموقع، نقلاً عن المصادر التي لم يسمها، أن حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية، تعمل على تجييش الجمهور الفلسطيني للتوجه إلى الجدار الحدودي، وذلك في ظل قناعتهم التامة بأن المستوى السياسي الإسرائيلي لا يرغب بتصعيد الأوضاع.





وأضاف الموقع: "لهذا السبب تعمل إسرائيل على احتواء الأحداث وعدم الرد بيد من حديد.

ومن جانبها، حذرت قيادة المنطقة الجنوبية والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، من إمكانية تضاعف فعاليات الحراك الشعبي على السياج الحدودي في قطاع غزة، خلال الشهر المقبل، الذي ستُحيي فيه الفصائل الذكرى السنوية الأولى لبدء مسيرات العودة.