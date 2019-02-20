المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس





وقالت صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية: إن وحدة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة، صادقت على بناء 4.416 وحدة استيطانية جديدة.





وأضافت، أنه من ضمن هذه الوحدات، 464 وحدة، في مستوطنة (جيلو) و480 في (كريات يوفال) و375 في (كريات مناحيم) قضاء مدينة القدس.





يشار إلى أنه منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في أوائل عام 2017، ارتفعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، بشكل كبير.

رام الله - دنيا الوطنصادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، في مدينة القدس.