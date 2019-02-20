شاهد: نحو 2000 مستوطن يؤدون طقوساً تلمودية في قبر يوسف بنابلس











واندلعت مواجهات في شارع عمان والمنطقة المحيطة بقرية بلاطة البلد، أصيب خلالها عدد من الشبان، كما استهدفت قوات الاحتلال، مركبة يستقلها صحفيّان، مما أدى إلى إصابة المصور معتصم سقف الحيط بالرصاص المطاطي.

رام الله - دنيا الوطناقتحم نحو 2000 مستوطن، الليلة الماضية، قبر يوسف في مدينة نابلس، بحماية من قوات الاحتلال.ووفق مصادر محلية، فإن المستوطنين، وصلو الى (قبر يوسف) قبيل منتصف الليل، عبر عدد كبير من الحافلات وبحراسة عسكرية مشددة، وأدوا طقوساً تلمودية.