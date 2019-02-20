نتنياهو لأحزاب اليمين: إذا لم نتحد سيُشكل غانتس حكومة يسارية بدعم عربي
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحذيراً للأحزاب اليمينية، بأنه إذا لم تتحد، فإن اليسار سيشكل حكومة بدعم عربي.
وقال في تغريدة عبر (تويتر): "رؤساء البيت اليهودي، الاتحاد الوطني، القوة اليهودية، إذا لم نتحد فلن نتخطى الحاجز، سوف تخسر الكتلة اليمينية، وسيشكل غانتس حكومة يسارية بدعم من الأحزاب العربية".
وتابع: "الناخبون اليمينيون يتوقعون منكم إظهار المسؤولية والتوحد، لا تخيّبوا آمالهم ولا تعرّضوا (أرض إسرائيل) للخطر"، وفق تعبيره.
وتستعد الأحزاب الإسرائيلية لإجراء انتخابات برلمانية لـ (الكنيست) في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، فيما يعدّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، أبرز المنافسين لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحذيراً للأحزاب اليمينية، بأنه إذا لم تتحد، فإن اليسار سيشكل حكومة بدعم عربي.
وقال في تغريدة عبر (تويتر): "رؤساء البيت اليهودي، الاتحاد الوطني، القوة اليهودية، إذا لم نتحد فلن نتخطى الحاجز، سوف تخسر الكتلة اليمينية، وسيشكل غانتس حكومة يسارية بدعم من الأحزاب العربية".
وتابع: "الناخبون اليمينيون يتوقعون منكم إظهار المسؤولية والتوحد، لا تخيّبوا آمالهم ولا تعرّضوا (أرض إسرائيل) للخطر"، وفق تعبيره.
وتستعد الأحزاب الإسرائيلية لإجراء انتخابات برلمانية لـ (الكنيست) في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، فيما يعدّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، أبرز المنافسين لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.
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