دولي

نتنياهو لأحزاب اليمين: إذا لم نتحد سيُشكل غانتس حكومة يسارية بدعم عربي

نتنياهو لأحزاب اليمين: إذا لم نتحد سيُشكل غانتس حكومة يسارية بدعم عربي
نتنياهو في الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحذيراً للأحزاب اليمينية، بأنه إذا لم تتحد، فإن اليسار سيشكل حكومة بدعم عربي.

وقال في تغريدة عبر (تويتر): "رؤساء البيت اليهودي، الاتحاد الوطني، القوة اليهودية، إذا لم نتحد فلن نتخطى الحاجز، سوف تخسر الكتلة اليمينية، وسيشكل غانتس حكومة يسارية بدعم من الأحزاب العربية".

وتابع: "الناخبون اليمينيون يتوقعون منكم إظهار المسؤولية والتوحد، لا تخيّبوا آمالهم ولا تعرّضوا (أرض إسرائيل) للخطر"، وفق تعبيره.

وتستعد الأحزاب الإسرائيلية لإجراء انتخابات برلمانية لـ (الكنيست) في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، فيما يعدّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، أبرز المنافسين لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.

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