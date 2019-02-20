نتنياهو لأحزاب اليمين: إذا لم نتحد سيُشكل غانتس حكومة يسارية بدعم عربي

رام الله - دنيا الوطنوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحذيراً للأحزاب اليمينية، بأنه إذا لم تتحد، فإن اليسار سيشكل حكومة بدعم عربي.وقال في تغريدة عبر (تويتر): "رؤساء البيت اليهودي، الاتحاد الوطني، القوة اليهودية، إذا لم نتحد فلن نتخطى الحاجز، سوف تخسر الكتلة اليمينية، وسيشكل غانتس حكومة يسارية بدعم من الأحزاب العربية".وتابع: "الناخبون اليمينيون يتوقعون منكم إظهار المسؤولية والتوحد، لا تخيّبوا آمالهم ولا تعرّضوا (أرض إسرائيل) للخطر"، وفق تعبيره.وتستعد الأحزاب الإسرائيلية لإجراء انتخابات برلمانية لـ (الكنيست) في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، فيما يعدّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، أبرز المنافسين لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.