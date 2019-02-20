القيادة الفلسطينية تعقد اجتماعاً مهماً اليوم وكلمة متلفزة للرئيس عباس

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): "غداً اجتماع هام للقيادة الفلسطينية وكلمة متلفزة للسيد الرئيس أبو مازن للحديث عن آخر التطورات وتحديداً قرار حكومة الاحتلال قرصنة أموالنا".





وتسود الأراضي الفلسطينية منذ أيام، حالة من الغليان الشديد في ضوء قرار الاحتلال اقتطاع نحو 500 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، بالإضافة إلى تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسيين في المسجد الأقصى للمبارك،









