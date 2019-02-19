الرئيس عباس: نجري اتصالات لوقف الاقتحامات الإسرائيلية المتتالية للمسجد الأقصى

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، انه يجري اتصالات مع الأطراف ذات العلاقة، من أجل وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الاقتحامات المتتالية للمسجد الاقصى المبارك وباحاته الشريفة.







جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه الرئيس اليوم الثلاثاء،، مع الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية.



واطلع المفتي، الرئيس، على الأوضاع الصعبة في المسجد الأقصى المبارك جراء اقتحام قوات الاحتلال لباحاته والاعتداء على المصلين والمرابطين، مما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات من أبناء شعبنا المرابط، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وحيا الرئيس، صمود أبناء شعبنا المرابطين في ساحات المسجد الاقصى المبارك أمام الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.



رام الله - دنيا الوطن