فتح : إغلاق بوابات المسجد الأقصى جريمة واستفزاز لمشاعر المسلمين

رام الله - دنيا الوطندعت حركة فتح، أبناء الشعب الفلسطيني، الى التوجه لبوابات المسجد الأقصى المبارك والاعتصام والصلاة على بواباته حتى يتم فتحها ، معتبرة ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلية في الأقصى المبارك جريمة واستفزاز لمشاعر المسلمين جميعا وتحد صارخ لكل الاعراف والديانات السماوية.وقال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها: "إن إسرائيل تلعب بالنار، وتؤجج المنطقة برمتها، وتسعى لتحويل الصراع من سياسي لديني الذي سيأكل الأخضر واليابس، وما تفعله وصفة لتأجيج الأوضاع برمتها، محملا اسرائيل تداعيات ما تقوم به من جرائم".ودعت حركة فتح العالمين العربي والاسلامي للتدخل الفوري والعاجل لمنع المجزرة بحق الأقصى.