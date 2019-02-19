أسير مقدسي يضرم النار بنفسه في سجن النقب والأسرى يوجهون نداء استغاثة





وأوضح فروانة أن اضرام الاسير النار بنفسه، جاء احتجاجا على الاحراءات القمعية المتصاعدة، وتعبيرا عن رفض الاقتحامات المتتالية، والاستفزازات المستمرة ومحاولات اذلال الاسرى واستمرار منع زيارات الاهالي.





وفي وقت سابق من مساء اليوم حضرت قوات القمع بسجن النقب، ومعها سيارات إسعاف وإطفاء استعداداً للمواجهة مع الأسرى، مما زاد الوضع توترا ويكشف عن نوايا الادارة في قمع الأسرى مما زاد الوضع توترا ويخشى أن يتكرر سيناريو معتقل عوفر.





ولفت فروانة إلى أن التوتر بدأ قبل أربعة أيام، عندما قامت إدارة السجن بنصب وتركيب أجهزة تشويش وتصعيد اجراءاتها القمعية بحق الأسرى.



وفي اعقاب ذلك وجه الأسرى في النقب نداء استغاثة للكل الفلسطيني، رئاسة وحكومة، وفصائل ومؤسسات وجماهير للوقوف بجانبهم والتحرك العاجل لوقف الإجراءات القمعية والاذلالية التي تقترفها إدارة السجون بحقهم.



يذكر بأن معتقل النقب هو من أكبر المعتقلات الإسرائيلية ويقبع فيه أكثر من (1500) معتقل فلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنافاد عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن أحد الأسرى أضرم النار بنفسه اليوم الثلاثاء، وتم نقله الى مستشفى سوروكا ببئر السبع، واصفا حالته بالمستقرة، منوها إلى أن الوضع العام في السجن يزداد توترا.