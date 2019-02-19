دعوات للنفير والتوجه إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك

رام الله - دنيا الوطندعت الأوقاف الإسلامية الفلسطينيين إلى النفير العام والتوجه إلى ساحات المسجد الأقصى، وذلك عقب مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المصلين والمرابطين في الجهة الشمالية من المسجد الأقصى، خلال اعتصامهم بالقرب من باب الرحمة، احتجاجا على إغلاقه من قبل قوات الاحتلال بالسلاسل الحديدية.واندلعت مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والمصلين في المسجد الأقصى، بعد تمكن الشبان الفلسطينيين من إزالة السلاسل الحديدية التي وضعها الاحتلال على باب الرحمة، ما أدى لوقوع إصابات وحالات إغماء في صفوف المصلين إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح.كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بحق المصلين، طالت عدد 15 مصليا عرف منهم: محمد أبو شوشة وعمر زغير وعمر عودة وحمزة زغير وهشام البشيتي ومحمد أبو قويدر ومحمد العلمي ومحمود زغير واسلام زغير.وامتدت المواجهات المندلعة إلى حي المجلس بالبلدة القديمة في القدس، فيما أعلنت سلطات الاحتلال إغلاقها أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين.