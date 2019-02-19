إصابة أسير بجروح حرجة في النقب والأسرى يناشدون للتدخل الفوري لإنقاذهم

رام الله - دنيا الوطنوجه الأسرى في سجون الاحتلال نداء عاجلا إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله للوقوف مع الأسرى جديا في وجه الممارسات التي تفرضها إدارة السجون ضد الأسرى.جاء ذلك عقب إصابة حرجة تعرض لها الأسير إبراهيم النتشة من سكان القدس والمحكوم بالسجن 11 عاما بعد اعتداء القوات الخاصة الاسرائيلية عليه.هذا وسادت حالة من التوتر الشديد سجن النقب الصحراوي، عقب اعتداء قوات الاحتلال على الأسرى، وذلك أثناء محاولة سلطات السجن نصب لأجهزة تشويش داخل الأقسام.