نادي الأسير: حالة استنفار في قسم قلعة "أ" بمعتقل "النقب"

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الثلاثاء، إن حالة من الاستنفار تسود قلعة "أ" قسم الخيام في معتقل "النقب الصحراوي"، وأن إدارة المعتقل بدأت بجلب سيارات إسعاف وإطفاء، استعداداً لأي مواجهة قد تحدث داخل القسم.وبين نادي الأسير أن إدارة المعتقل بدأت منذ أربعة أيام بنصب أجهزة تشويش في محيط القسم، الأمر الذي أدى إلى نشوء حالة من التوتر بين الأسرى والإدارة.هذا وحذر نادي الأسير مما تقوم به إدارة المعتقل، خاصة مع جلبها سيارات إسعاف وإطفاء الأمر الذي يعني أنها تستعد لقمع أي مواجهة قد تحدث داخل القسم، خاصة بعد تصعيد إدارة المعتقلات قمعها للأسرى منذ مطلع العام الجاري، وكان ذروة هذه الاعتداءات ما قامت به قوات القمع في معتقل "عوفر" الشهر المنصرم.يُشار إلى أن معتقل "النقب الصحراوي" يعتبر من أكبر المعتقلات التابعة لسلطات الاحتلال، ويقبع فيه قرابة 2000 أسير.