التميمي يطلع السفيرة النرويجية على الانتهاكات الاسرائيلية











رام الله - دنيا الوطناطلع احمد التميمي رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة النروج لدى دولة فلسطين، هيلدا هارلدستاد، على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والتي كان اخرها " مصادرة أكثر من ست مئة مليون شيكل من عائدات الضرائب، اضافة لعمليات القتل والاعتقال ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، في مخالفة واضحة وخرق لكافة القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية".جاءت اقوال التميمي خلال استقباله هارلدستاد في مقر الدائرة ظهر اليوم الثلاثاء. وشدد التميمي على "خطورة منع سلطات الاحتلال "بعثة التواجد الدولي في الخليل" من الاستمرار في عملها".من جانبها اكدت هارالدستاد على "أهمية وجود البعثة الدولية في الخليل ، وأشارت إلى البيان الصحفي الذي أدلى به وزير الشؤون الخارجية النرويجي مع الدول الأخرى المشرفة على البعثة التي يأسفون فيها لإغلاق البعثة ويعربون عن قلقهم بشأن الوضع.وأوضحت ان "النروج هي صديق تاريخي للشعب الفلسطيني وتقدم له المساعدة، خاصة في مجال حقوق الانسان، إضافة الى الدور الذي لعبته النرويج في المفاوضات السياسية واتفاقيات أوسلو".