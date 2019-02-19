حرب كلامية بين تركي آل الشيخ وجمال ريان بسبب مصر

رام الله - دنيا الوطنشهد موقع التغريدات القصيرة (تويتر) تراشقاً كلامياً بين رئيس هيئة الترفيه في السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، والإعلامي في قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، حول قضية شتم جماهير الأهلي المصري، لآل الشيخ قبل أشهر، والمعروفة بشتيمة (طال عمره).ونشر ريان تغريدة عبر صفحته الرسمية، قال فيها: "أعلن تضامني مع تركي ال الشيخ ضد الشتائم البذيئة من جماهير الأهلي، الشعب المصري أرقى من ذلك بكثير، هذا عيب يسيء للشعب المصري وليس لآل الشيخ".رد آل الشيخ على تغريدة ريان قائلاً: "أنا وإخواني في مصر نتصافى انتى مالك؟!"، ليدخل الإعلامي المصري الذي يقدم برنامج عبر قناة MBC مصر، عمرو أديب، على خط النقاش ويعبر عن تأييده لتغريدة آل الشيخ، واصفا إياه بـ"السعودي الأصيل" الذي لا يسمح لـ"المرتزقة" بالاصطياد في الماء العكر.بدوره، رد ريان على تركي قائلاً: "تضامني ضد شتم أمك مبدأي، هذا لا يعني أنني معك قلباً وقالباً، لديك أخطاء عديدة، تتطلب منك الاعتذار للشعب المصري كي تتصافى معه".تغريدة جمال ريان، أشعلت غضب آل الشيخ الذي رد قائلاً: "يا أخ هل عندك دم؟ وبعدين الصراحة لا أعرف كيف بعيش لو ما كنت معي قلباً وقالباً! خلك في جزيرة الموز! وأنا وأهلي في مصر نصلح مع بعض"، على حد تعبيره.ولم يصمت ريان على تغريدة آل الشيخ، ليرد قائلاً: "عندي دم، بتبرع لك؟ لا تغازل المصريين على حسابي أخ تركي، على كل حال، إذا بدك تصلح مع المصريين، اعتذر لهم أولاً، وتخلى عن حالة الاستعلاء والاستكبار ثانياً".رد رئيس هيئة الترفيه مجدداً على مذيع الجزيرة قائلاً: "لا خلي دمك الملوث ليك... ومو محتاج أغازل أهل مصر لنهم أهلي... وانتى خبطت الباب وجاك الجواب... فل عنا ... وروح عند معلمك عزمي".عاد ريان وشن هجوماً عكسياً على آل الشيخ قائلاً: "أنا دمي A+، اذا مو محتاج دم اختصر الطريق واعتذر للمصرين، إذا بدك بلوك مثل عبد الرحمن بن مساعد بعملك، أما عزمي فلا علاقة له بالمطلق بالجزيرة، وفي، أنت تتحدث إلى اعلامي حر، مش متعودين على مثله في السعودية".استمرت سلسلة التغريدات النارية بين الجانبين، ليرد آل الشيخ قائلاً: "اسمه سمو الأمير عبد الرحمن ... ودمك X+ هاذي النوعية لا تتواجد إلا في الزريبة إلي تتشرف بنتمائك ليها من ١٩٩٦م ... والاعلام الحر ابعد ماتكون عنه ... خليك في جزيرة الموز وخلني اركز في المباراة"، وتابع قائلاً: "بلوكك شرف لي".رد ريان مجدداً على تغريدة آل الشيخ قائلاً: "وأنا شيخ ابن شيخ، لا فرق بيننا، أماأانت فلا، أتمنى لك الاستمتاع في المباراة وإلى اللقاء في مباراة جديدة أغلبك فيها، كما غلبتكم قطر".لينهي رئيس هيئة الترفيه التراشق قائلاً: "شاطر.. خلينا نركز في المباراة"، ويرد عليه الإعلامي الأردني قائلاً: "وأنت شتور كمان"، على حد تعبيره.