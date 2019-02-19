التربية: غداً يوم مفصلي بخصوص أزمة جامعة بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأعلن الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي، إيهاب القبج، أن يوم غدٍ سيكون يوماً مفصلياً بخصوص أزمة انتظام الدوام في جامعة بيت لحم.وأوضح القبج، أن التعديل أو التأجيل من قبل أطراف الأزمة على هذا الموعد، لأي سبب من الأسباب، سيعني تنفيذ الوزارة للإجراءات التي أعلنتها بالأمس، والتي تشمل خيار إلغاء الفصل الحالي أو الصيفي، إذ ارتأت الوزارة تأجيل تنفيذ هذه الإجراءات ليوم واحد، لفتح المجال أمام الأطراف للوصول إلى حل.