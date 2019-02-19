اتحاد المعلمين: الإضرابات بغزة متواصلة حتى إرجاع الرواتب وإنهاء التقاعد المالي

خاص دنيا الوطنأكد سائد ارزيقات، رئيس الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أن الاتحاد سيواصل نضاله حتى نيل كافة حقوقه، دون نقصان، وإنهاء كل الإجراءات التي فرضتها الحكومة الفلسطينية على بعض موظفي التعليم بغزة.وقال ارزيقات لـ"دنيا الوطن": سنقف ضد كل الإجراءات، بما في ذلك قطع الرواتب، وإنهاء التقاعد المالي عن أكثر من 3000 موظف في وزارة التعليم بقطاع غزة.وأضاف: نطالب الرئيس محمود عباس، برفع نسب صرف الرواتب، كما تم رفعها لباقي الوزارات، فالأولى لموظفي التربية والتعليم، أن يرفع عنهم التقاعد المالي، وينالوا كافة حقوقهم، متسائلًا: هل هنالك أعظم من موظف مثالي تم اخضاعه للتقاعد المالي، ورغم ذلك يؤدي مهامه، ولا يزال على رأس عمله؟وتابع ارزيقات: غدًا وبعد غد، سيكون إضراب في المدارس بغزة، مع تواجد المعلمين داخل المدارس، ولا صحة لأي بيانات أشاعت معلومات مغلوطة حول إنهاء الإضراب، متابعًا: لا علاقة للاتحاد بهذه البيانات، وسنتقدم بشكوى ضد كل من يُروجها.وختم ارزيقات حديثه، قائلًا: "نستنكر استدعاءات الأمن بغزة، لأعضاء الاتحاد، ومن بينهم عاهد الدلو، كما نُحذر من أي استدعاءات أخرى أو اعتقال أعضاء الاتحاد والمعلمين"، مضيفًا: "إن حدث وإن صعد الأمن بغزة من إجراءاته بحق المعلمين وأعضاء الاتحاد، فإننا سنصل لحد الإضراب المفتوح".