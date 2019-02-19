الرئيس عباس يستقبل الحاجة "نعمة الجوراني" ويتكفل بعلاجها

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الحاجة نعمة الجوراني "أم العبد".واشتهرت الحاجة نعمة، يوم أن خرجت لإحياء ذكرى انطلاقة حركة فتح، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، رغم إعلان فتح آنذاك، إلغاء الاحتفال بالانطلاقة.واطمأن الرئيس عباس، على الوضع الصحي للحاجة الجوراني، معطياً تعليماته للجهات المختصة بالعمل على توفير العلاج اللازم لها.بدورها، ثمنت الحاجة الجوراني، الاهتمام الكبير من قبل الرئيس بوضعها الصحي، مؤكدة وقوف كل أبناء الشعب الفلسطيني، خلف سياساته الحكيمة، نحو الحرية والاستقلال.جاء ذلك، بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.