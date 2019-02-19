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الأزهر: إغلاق الاحتلال للأقصى يُمثل انتهاكًا للوضع التاريخي للمسجد

الأزهر: إغلاق الاحتلال للأقصى يُمثل انتهاكًا للوضع التاريخي للمسجد
رام الله - دنيا الوطن
دان الأزهر الشريف في مصر، بشدة، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، لبوابات المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين فيه، مؤكدًا أن هذا التصعيد الخطير من قبل سلطات الاحتلال، هو انتهاك للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ومحاولة لفرض واقع جديد لتغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة، عبر حصارها بالمستوطنات، والتضييق على المقدسيين لإجبارهم على مغادرة المدينة.

وحيا الأزهر الشريف في بيان له اليوم الثلاثاء، صمود الشعب الفلسطيني، وأبناءه المرابطين دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والكرامة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القرارات والمواثيق الدولية، محذرًا من أن جرائم الاحتلال والصمت الدولي تجاهها يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم.

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