طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء

البري)، ليوم غد الأربعاء.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف 2/17 وحافلة جوازات مصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.وأكدت الداخلية على ضرورة التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.