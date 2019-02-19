التجمع الديمقراطي للمعلمين يدين الاستدعاءات الأمنية لكوادر المعلمين بغزة

رام الله - دنيا الوطندان التجمع الديمقراطي للمعلمين، بأشد العبارات، ما تقوم به الاجهزة الأمنية في غزة من حملة استدعاءات لكوادر ومعلمين الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بسبب الاضراب المزمع تنفيذه غدا الأربعاء والخميس 20،21/02/2019 والذي يأتي ضد سياسة قطع الرواتب والتقاعد المالي للعاملين في قطاع التعليم.وأشار التجمع، إلى أن الاضراب حق كفله القانون، معتبرا أن هذه الاستدعاءات مرفوضة وغير قانونية، مطالبا في الوقت ذاته، كافة الجهات الحقوقية والقانونية بالتدخل فوراً لوقف الاستدعاءات والملاحقات الأمنية.واكد التجمع، على موقف الاتحاد العام للمعلمين بالمطالبة بحقوق المعلمين التي قطعت رواتبهم، وانهاء التقاعد المالي والعمل ايضاً على تحصيل حقوق تعيينات 2006/2007/2008.وأهاب بكافة المعلمين والمعلمات الالتزام بقرار الاتحاد بالإضراب عن التدريس يومي الأربعاء والخميس 20/02 و21/02 مع التزام المعلمين بتواجدهم في مدارسهم .