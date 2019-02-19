قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الاقصى وتعتدي على المصلين

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الاقصى المبارك، من عدة أبواب، واعتدت بالهراوات على المصلين والمرابطين المتواجدين في منطقة باب الرحمة، مما أسفر عن اصابة عدد منهم، نقلوا على اثرها الى المستشفى؛ لتلقي العلاج.



هذا واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الرحمة بالمسجد الاقصى المبارك، مما أسفر عن اعتقال ما يقارب 15 مواطنا فلسطينيا، وذلك بعد إقدام الشبان الفلسطينيين بإزالة البوابة الموجودة أمام باب الرحمة مرة اخرى.





وقال الهلال الاحمر الفلسطيني: "طواقمنا تنقل إصابة من داخل المسجد الاقصى المبارك، بعد الاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال، وجاري نقلها الى المستسشفى".





بدورهم، ناشد المصلون الرابطون في المسجد الاقصى، بإحضار سيارات الاسعاف، وفتح عيادات المسجد، وذلك بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.





يتبع..

رام الله - دنيا الوطن