عاجل

  • أبو سيف: ليس ذنب منظمة التحرير أن حماس والجهاد الإسلامي وجدتا بعد 30 سنة

  • أبو سيف: تحملنا عشر سنوات في الحوار مع الفصائل

  • أبو سيف: أي بندقية لا تكون القدس قبلتها بندقية مأجورة وسياسة بالوكالة

  • أبو سيف: من يرهن قراره بقرار إقليمي فعليه أن يراجع وطنيته وفلسطينيته

  • أبو سيف للجهاد الإسلامي: من لا يعترف بمنظمة التحرير عليه أن يعيد التفكير بفلسطينيته

  • أبو سيف لحماس: إذا رفضتم إجراء الانتخابات في غزة سنبحث عن بدائل أخرى

  • نقل عدد من المصلين عند باب الرحمة للمستشفى بعد الاعتداء عليهم من قبل الاحتلال

  • أبو سيف: الحكومة المقبلة هي حكومة الراغبين وليس الرافضين

  • أبو سيف: الحكومة المقبلة تمثل استحقاق وطني وفتح وضعت محددات لشخصيات الوزراء ومهامهم

  • أبو سيف: الإعلان عن رئيس الوزراء بغضون أيام وربما قبل نهاية الأسبوع الجاري

  • أبو سيف: للجنة المركزية للحركة قدمت مقترحاتها للرئيس عباس فيما يتعلق بالحكومة المقبلة

  • المصلون في المسجد الاقصى يناشدون بطلب سيارات الاسعاف وفتح عيادات المسجد بعد الاعتداء عليهم

شؤون فلسطينية

العشرات يؤدون صلاتي المغرب والعشاء في "باب الرحمة"

العشرات يؤدون صلاتي المغرب والعشاء في "باب الرحمة"
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات المواطنين المقدسيين، الليلة، صلاتي المغرب والعشاء في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى المبارك.

وتأتي الصلاة في هذه المنطقة رغم تصريحات مسؤولي الأوقاف اليوم بأنه تم تجاوز الأزمة التي افتعلها الاحتلال بتغيير قفل مبنى باب الرحمة ووضع سلاسل حديدية عليه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وشهدت منطقة باب الرحمة، خلال الايام الماضية، حالة من التوتر بعد أن منعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، المصلين من دخولها، واندلعت على اثر ذلك، مواجهات عنيفة.

أخبار ذات صلة

أبو سيف: قدمنا للرئيس مقترحات تشكيل الحكومة وحماس والجهاد تريدان قطع رأس الشعب الفلسطيني

أبو سيف: قدمنا للرئيس مقترحات تشكيل الحكومة وحماس والجهاد تريدان قطع رأس الشعب الفلسطيني

التجمع الديمقراطي للمعلمين يدين الاستدعاءات الأمنية لكوادر المعلمين بغزة

التجمع الديمقراطي للمعلمين يدين الاستدعاءات الأمنية لكوادر المعلمين بغزة

قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الاقصى وتعتدي على المصلين

قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الاقصى وتعتدي على المصلين

&#34;عملية خانيونس&#34; تطيح بقائد وحدة النخبة في جيش الاحتلال

"عملية خانيونس" تطيح بقائد وحدة النخبة في جيش الاحتلال

مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير جنوب نابلس

مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير جنوب نابلس

الفلسطينيون يتوافدون لمخيم العودة شرقي البريج للمشاركة بفعاليات الارباك الليلي

الفلسطينيون يتوافدون لمخيم العودة شرقي البريج للمشاركة بفعاليات الارباك الليلي

أعضاء بـ &#34;التنفيذية&#34;: لا أحد يستطيع التشكيك بأن المنظمة الممثل الشرعي للفلسطينيين

أعضاء بـ "التنفيذية": لا أحد يستطيع التشكيك بأن المنظمة الممثل الشرعي للفلسطينيين

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني

التعليقات

الدنيا حكايات

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التجمع الديمقراطي للمعلمين يدين الاستدعاءات الأمنية لكوادر المعلمين بغزة

التجمع الديمقراطي للمعلمين يدين الاستدعاءات الأمنية لكوادر المعلمين بغزة

العشرات يؤدون صلاتي المغرب والعشاء في &#34;باب الرحمة&#34;

العشرات يؤدون صلاتي المغرب والعشاء في "باب الرحمة"

مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير جنوب نابلس

مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير جنوب نابلس

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني

أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني

أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني

(فتح) تُدين اعتداء أمن حماس على قيادة اتحاد المعلمين واعتقال العديد منهم

(فتح) تُدين اعتداء أمن حماس على قيادة اتحاد المعلمين واعتقال العديد منهم

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

منوعات

الموت يخطف أشهر مصممي &#34;شانيل&#34; للأزياء

الموت يخطف أشهر مصممي "شانيل" للأزياء

&#34;نانسي عجرم&#34; ترضع طفلتها طبيعياً أمام متابعيها.. لهذا السبب

"نانسي عجرم" ترضع طفلتها طبيعياً أمام متابعيها.. لهذا السبب

إبن عمرو دياب يحدث بلبلة بسبب صورة تحرج والده

إبن عمرو دياب يحدث بلبلة بسبب صورة تحرج والده

الموت يفجع الفنانة أحلام

الموت يفجع الفنانة أحلام

شاهد: وصلة رقص لأبرار الكويتية تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: وصلة رقص لأبرار الكويتية تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

أول إجراء من المحكمة المصرية ضد خالد يوسف بعد اعترافات مشاركته بالأفلام الاباحية

أول إجراء من المحكمة المصرية ضد خالد يوسف بعد اعترافات مشاركته بالأفلام الاباحية

شاهد: هند البلوشي تتحدث لجمهورها عن مرضها الغريب

شاهد: هند البلوشي تتحدث لجمهورها عن مرضها الغريب

فنانة مصرية.. عمرى ما كان ليا صور فاضحة

فنانة مصرية.. عمرى ما كان ليا صور فاضحة

إليسا تعلن موقفها من الزواج المدني في لبنان

إليسا تعلن موقفها من الزواج المدني في لبنان

رغم خسارته للوزن وتعبه.. فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان

رغم خسارته للوزن وتعبه.. فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان

عربي

مصر: مقتل 16 &#34;إرهابياً&#34; بتبادل لإطلاق النار مع الأمن في العريش

مصر: مقتل 16 "إرهابياً" بتبادل لإطلاق النار مع الأمن في العريش

حزب الله يدفع 50% من رواتب عناصره ومسؤوليه

حزب الله يدفع 50% من رواتب عناصره ومسؤوليه

فيديو: &#34;ناشطة إسرائيلية&#34; مُغرمة تطلب يد &#34;بن سلمان&#34; على الهواء

فيديو: "ناشطة إسرائيلية" مُغرمة تطلب يد "بن سلمان" على الهواء

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية