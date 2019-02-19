العشرات يؤدون صلاتي المغرب والعشاء في "باب الرحمة"





وشهدت منطقة باب الرحمة، خلال الايام الماضية، حالة من التوتر بعد أن منعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، المصلين من دخولها، واندلعت على اثر ذلك، مواجهات عنيفة.





رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات المواطنين المقدسيين، الليلة، صلاتي المغرب والعشاء في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى المبارك.وتأتي الصلاة في هذه المنطقة رغم تصريحات مسؤولي الأوقاف اليوم بأنه تم تجاوز الأزمة التي افتعلها الاحتلال بتغيير قفل مبنى باب الرحمة ووضع سلاسل حديدية عليه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).