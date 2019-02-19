مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن فلسطيني مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لحادث سير وقع جنوب مدينة نابلس.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن مواطنا لقي مصرعه فيما أصيب آخر، في حادث سير وقع بالقرب من قرية الساوية جنوب مدينة نابلس.