أحمد يوسف: الخلافات بالساحة الفلسطينية لا تعني القطيعة أو إقصاء حركة الجهاد

خاص دنيا الوطنأكد الدكتور أحمد يوسف، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعدم الجلوس مع أي اجتماع تكون فيه حركة الجهاد الإسلامي، غير موفق، معتبراً أن هناك خلافات في الساحة الفلسطينية، ولكن لا يعني ذلك القطيعة والإقصاء أو الفصل، وخاصة فيما يتعلق بحركة الجهاد الإسلامي.وقال يوسف في لقاء خاص عبر "دنيا الوطن": "الجهاد الإسلامي تيار قوي في الساحة الفلسطينية، وبالتالي ليس مطلوباً منا جميعاً أن نضع تواقيعنا على قرار، فلا بد من التنوع أن يكون موجوداً".وأضاف: "حركتا الجهاد الإسلامي وحماس معذورتان، لأنهما ليستا ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، برغم حرص الجميع أن تكونان تحت هذه المظلة الوطنية، وأن تكون المنظمة هي الإطار الشرعي للشعب الفلسطيني، لكن كيف لحماس والجهاد أن تعطي الشرعية لتيار لا يعترف بهما، أو على الأقل لم يتسع صدر منظمة التحرير لاستيعاب الحركتين".وفي السياق، أوضح يوسف، أن الجميع لا يريد أن يكون هناك محاصصات فصائلية في موضوع المصالحة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع الفصائل ممثلة في داخل اللقاءات.