فرنسا.. جرحى في هجوم بسلاح أبيض وسط مدينة مرسيليا

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من الاشخاص، بجروح، في هجوم بسلاح ابيض نفذه شخص مساء اليوم الثلاثاء، في وسط مدينة مرسيليا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلامية فرنسية.وأشارت الوسائل الاعلامية الفرنسية، إلى أن الشرطة اطلقت النار على الرجل المسلح، بعد أن هاجم مجموعة من المارة في المدينة.يتبع..