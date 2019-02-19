عاجل

  • الأزهر يدين إغلاق للمسجد الأقصى ويؤكد أن التصعيد الإسرائيلي انتهاك للوضع التاريخي بالمسجد

  • أبو سيف لهنية: لا لقاءات ثنائية قبل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة

  • أبو سيف: لا يوجد اتفاق بدون الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

  • أبو سيف: موقف الجهاد الإسلامي في موسكو كان معيباً وما يحدث وقاحة سياسية

  • أبو سيف: ليس ذنب منظمة التحرير أن حماس والجهاد الإسلامي وجدتا بعد 30 سنة

  • أبو سيف: تحملنا عشر سنوات في الحوار مع الفصائل

  • أبو سيف: أي بندقية لا تكون القدس قبلتها بندقية مأجورة وسياسة بالوكالة

  • أبو سيف: من يرهن قراره بقرار إقليمي فعليه أن يراجع وطنيته وفلسطينيته

  • أبو سيف للجهاد الإسلامي: من لا يعترف بمنظمة التحرير عليه أن يعيد التفكير بفلسطينيته

  • أبو سيف لحماس: إذا رفضتم إجراء الانتخابات في غزة سنبحث عن بدائل أخرى

  • نقل عدد من المصلين عند باب الرحمة للمستشفى بعد الاعتداء عليهم من قبل الاحتلال

  • أبو سيف: الحكومة المقبلة هي حكومة الراغبين وليس الرافضين

  • أبو سيف: الحكومة المقبلة تمثل استحقاق وطني وفتح وضعت محددات لشخصيات الوزراء ومهامهم

  • أبو سيف: الإعلان عن رئيس الوزراء بغضون أيام وربما قبل نهاية الأسبوع الجاري

  • أبو سيف: للجنة المركزية للحركة قدمت مقترحاتها للرئيس عباس فيما يتعلق بالحكومة المقبلة

دولي

فرنسا.. جرحى في هجوم بسلاح أبيض وسط مدينة مرسيليا

فرنسا.. جرحى في هجوم بسلاح أبيض وسط مدينة مرسيليا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من الاشخاص، بجروح، في هجوم بسلاح ابيض نفذه شخص مساء اليوم الثلاثاء، في وسط مدينة مرسيليا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلامية فرنسية.

وأشارت الوسائل الاعلامية الفرنسية، إلى أن الشرطة اطلقت النار على الرجل المسلح، بعد أن هاجم مجموعة من المارة في المدينة.

يتبع.. 

أخبار ذات صلة

تصفية مسلح خطط لهجوم جنوبي روسيا

تصفية مسلح خطط لهجوم جنوبي روسيا

توقيع اتفاقية تجارية جديدة بين بريطانيا و &#34;إسرائيل&#34;

توقيع اتفاقية تجارية جديدة بين بريطانيا و "إسرائيل"

ناشط بريطاني: الحكومة الإسرائيلية معزولة على الساحة الدولية وتدرك خطر العزلة

ناشط بريطاني: الحكومة الإسرائيلية معزولة على الساحة الدولية وتدرك خطر العزلة

نتنياهو: لا يُمكن حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي بسبب إيران

نتنياهو: لا يُمكن حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي بسبب إيران

لبيد: خيار التحالف مع غانتس لا يزال على الطاولة

لبيد: خيار التحالف مع غانتس لا يزال على الطاولة

نتنياهو: ما حدث بوارسو مُذهل وناقشنا مُحاربة &#34;الإسلام المتطرف&#34;

نتنياهو: ما حدث بوارسو مُذهل وناقشنا مُحاربة "الإسلام المتطرف"

فيديو: إسرائيل تستعد للهبوط على سطح القمر

فيديو: إسرائيل تستعد للهبوط على سطح القمر

نهاية الشهر.. قمة ثُنائية جديدة تجمع ترامب وكيم بهانوي

نهاية الشهر.. قمة ثُنائية جديدة تجمع ترامب وكيم بهانوي

التعليقات

الدنيا حكايات

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التجمع الديمقراطي للمعلمين يدين الاستدعاءات الأمنية لكوادر المعلمين بغزة

التجمع الديمقراطي للمعلمين يدين الاستدعاءات الأمنية لكوادر المعلمين بغزة

العشرات يؤدون صلاتي المغرب والعشاء في &#34;باب الرحمة&#34;

العشرات يؤدون صلاتي المغرب والعشاء في "باب الرحمة"

مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير جنوب نابلس

مصرع مواطن وإصابة آخر بحادث سير جنوب نابلس

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني

أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني

أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني

الأحمد ينفي تصريحات منسوبة له يُهاجم فيها دور مصر بملف المصالحة

الأحمد ينفي تصريحات منسوبة له يُهاجم فيها دور مصر بملف المصالحة

(فتح) تُدين اعتداء أمن حماس على قيادة اتحاد المعلمين واعتقال العديد منهم

(فتح) تُدين اعتداء أمن حماس على قيادة اتحاد المعلمين واعتقال العديد منهم

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

منوعات

الموت يخطف أشهر مصممي &#34;شانيل&#34; للأزياء

الموت يخطف أشهر مصممي "شانيل" للأزياء

&#34;نانسي عجرم&#34; ترضع طفلتها طبيعياً أمام متابعيها.. لهذا السبب

"نانسي عجرم" ترضع طفلتها طبيعياً أمام متابعيها.. لهذا السبب

إبن عمرو دياب يحدث بلبلة بسبب صورة تحرج والده

إبن عمرو دياب يحدث بلبلة بسبب صورة تحرج والده

الموت يفجع الفنانة أحلام

الموت يفجع الفنانة أحلام

شاهد: وصلة رقص لأبرار الكويتية تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: وصلة رقص لأبرار الكويتية تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

أول إجراء من المحكمة المصرية ضد خالد يوسف بعد اعترافات مشاركته بالأفلام الاباحية

أول إجراء من المحكمة المصرية ضد خالد يوسف بعد اعترافات مشاركته بالأفلام الاباحية

شاهد: هند البلوشي تتحدث لجمهورها عن مرضها الغريب

شاهد: هند البلوشي تتحدث لجمهورها عن مرضها الغريب

فنانة مصرية.. عمرى ما كان ليا صور فاضحة

فنانة مصرية.. عمرى ما كان ليا صور فاضحة

إليسا تعلن موقفها من الزواج المدني في لبنان

إليسا تعلن موقفها من الزواج المدني في لبنان

رغم خسارته للوزن وتعبه.. فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان

رغم خسارته للوزن وتعبه.. فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان

عربي

مصر: مقتل 16 &#34;إرهابياً&#34; بتبادل لإطلاق النار مع الأمن في العريش

مصر: مقتل 16 "إرهابياً" بتبادل لإطلاق النار مع الأمن في العريش

حزب الله يدفع 50% من رواتب عناصره ومسؤوليه

حزب الله يدفع 50% من رواتب عناصره ومسؤوليه

فيديو: &#34;ناشطة إسرائيلية&#34; مُغرمة تطلب يد &#34;بن سلمان&#34; على الهواء

فيديو: "ناشطة إسرائيلية" مُغرمة تطلب يد "بن سلمان" على الهواء

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية