الفلسطينيون يتوافدون لمخيم العودة شرقي البريج للمشاركة بفعاليات الارباك الليلي

رام الله - دنيا الوطنبدأت الجماهير الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، بالتوافد الى مخيم العودة شرقي البريج وسط قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.وكانت الجماهير الفلسطينية قد استأنفت فعاليات الارباك الليلي شرقي قطاع غزة، وذلك بعد أن توقفت لعدة أشهر.يتبع..