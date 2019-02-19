تصفية مسلح خطط لهجوم جنوبي روسيا

رام الله - دنيا الوطنأفادت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء بتصفية مسلح في جمهورية داغستان جنوبي البلاد كان يخطط لتنفيذ هجوم مسلح.ونقلت وكالة (إنترفاكس) عن مصدر في اللجنة قوله: "خلال عملية لمكافحة الإرهاب في إقليم دربند جنوبي داغستان تمت تصفية مسلح من أرباب السوابق، كان يخطط لتنفيذ هجوم في مدينة دربند باستخدام عبوة ناسفة شديدة الانفجار".وأضاف المصدر: "عثر لدى المسلح على أسلحة وذخيرة وحزام ناسف، كما تم اكتشاف وكر لصنع القنابل في أحد المنازل في منطقة العملية".وذكر المصدر أن القوات الأمنية لم تتكبد أي خسائر كما لم تسقط ضحايا بين المدنيين.