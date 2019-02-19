شؤون فلسطينية

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه اليوم، مع وزير العمل د. مأمون أبو شهلا؛ السبل التي من شأنها تعزيز دور التعليم والتدريب المهني والتقني وزيادة إقبال الطلبة على هذا القطاع المهم، لما له من دور كبير في توفير فرص عمل للخريجين بما يحد من معدلات البطالة.

جاء ذلك بحضور وكيل "التربية" د. بصري صالح، ووكيل "العمل" م. سامر سلامة، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، والوكيل المساعد في وزارة العمل عبد الكريم ضراغمة، ورئيس مركز التطوير التابع للمجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني د. أنور زكريا، ومدير عام التعليم المهني والتقني م. وسام نخلة، ومدير عام التشغيل في وزارة العمل م. رامي مهداوي، ومدير عام التدريب م. نضال عايش.

وأكد صيدم أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتشجيع الطلبة للتوجه نحو هذا القطاع الاستراتيجي ومحاربة النظرة السلبية اتجاهه، لافتاً إلى أن فرص العمل لخريجي تخصصات التعليم المهني والتقني مقارنة بغيرها من التخصصات.

وشدد الوزير على الشراكة القوية بين الوزارتين وأهمية تكاتف الجهود مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة والقطاع الخاص لتشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية، وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى خطوات الوزارة الخاصة بتقنين التخصصات وعدم الموافقة على ترخيص برامج أكاديمية أو مؤسسات تعليمية لا تلبي احتياجات سوق العمل، إضافة إلى قرار إلغاء الثانوية العامة لطلبة التخصصات المهنية والتقنية واستحداث مسار الكفاءة المهنية، وإضافة الصف العاشر المهني في المدارس، والسعي نحو افتتاح رياض الأطفال المهنية.

من جانبه، أكد أبو شهلا الشراكة التكاملية مع وزارة التربية، من خلال تنفيذ برامج مشتركة تهدف للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى ضرورة تكاتف عمل المؤسسات ذات العلاقة لترسيخ مفهوم التعليم المهني والتقني لدى الطلبة وتعزيز الإقبال على هذا القطاع، ومحاربة البطالة.

واستعرض أبو شهلا واقع العمل في فلسطين، مشيراً إلى النسبة الكبيرة للعاطلين عنه، لافتاً إلى فكرة إعطاء الخريجين قروضاً لتمويل مشاريع صغيرة من شأنها خلق فرص عمل جديدة.

أخبار ذات صلة

أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني

أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني

قوات الاحتلال تطلق النار والغاز تجاه المشاركين بالحراك البحري شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال تطلق النار والغاز تجاه المشاركين بالحراك البحري شمال قطاع غزة

قيادي بحماس يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; أسباب بقاء هنية بمصر حتى اللحظة

قيادي بحماس يكشف لـ "دنيا الوطن" أسباب بقاء هنية بمصر حتى اللحظة

الأحمد ينفي تصريحات منسوبة له يُهاجم فيها دور مصر بملف المصالحة

الأحمد ينفي تصريحات منسوبة له يُهاجم فيها دور مصر بملف المصالحة

(فتح) تُدين اعتداء أمن حماس على قيادة اتحاد المعلمين واعتقال العديد منهم

(فتح) تُدين اعتداء أمن حماس على قيادة اتحاد المعلمين واعتقال العديد منهم

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب المفتوحة بالقدس

المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب المفتوحة بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني

أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني

أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب المفتوحة بالقدس

المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب المفتوحة بالقدس

الحمد الله يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط

الحمد الله يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة

الدفاع المدني يُغلق أربعة مصاعد خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يُغلق أربعة مصاعد خلال 24 ساعة

منوعات

الموت يخطف أشهر مصممي &#34;شانيل&#34; للأزياء

الموت يخطف أشهر مصممي "شانيل" للأزياء

&#34;نانسي عجرم&#34; ترضع طفلتها طبيعياً أمام متابعيها.. لهذا السبب

"نانسي عجرم" ترضع طفلتها طبيعياً أمام متابعيها.. لهذا السبب

إبن عمرو دياب يحدث بلبلة بسبب صورة تحرج والده

إبن عمرو دياب يحدث بلبلة بسبب صورة تحرج والده

الموت يفجع الفنانة أحلام

الموت يفجع الفنانة أحلام

شاهد: وصلة رقص لأبرار الكويتية تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: وصلة رقص لأبرار الكويتية تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

أول إجراء من المحكمة المصرية ضد خالد يوسف بعد اعترافات مشاركته بالأفلام الاباحية

أول إجراء من المحكمة المصرية ضد خالد يوسف بعد اعترافات مشاركته بالأفلام الاباحية

شاهد: هند البلوشي تتحدث لجمهورها عن مرضها الغريب

شاهد: هند البلوشي تتحدث لجمهورها عن مرضها الغريب

فنانة مصرية.. عمرى ما كان ليا صور فاضحة

فنانة مصرية.. عمرى ما كان ليا صور فاضحة

إليسا تعلن موقفها من الزواج المدني في لبنان

إليسا تعلن موقفها من الزواج المدني في لبنان

رغم خسارته للوزن وتعبه.. فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان

رغم خسارته للوزن وتعبه.. فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان

عربي

مصر: مقتل 16 &#34;إرهابياً&#34; بتبادل لإطلاق النار مع الأمن في العريش

مصر: مقتل 16 "إرهابياً" بتبادل لإطلاق النار مع الأمن في العريش

حزب الله يدفع 50% من رواتب عناصره ومسؤوليه

حزب الله يدفع 50% من رواتب عناصره ومسؤوليه

فيديو: &#34;ناشطة إسرائيلية&#34; مُغرمة تطلب يد &#34;بن سلمان&#34; على الهواء

فيديو: "ناشطة إسرائيلية" مُغرمة تطلب يد "بن سلمان" على الهواء

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية