أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني











رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير العدل علي أبو دياك اليوم الثلاثاء في مكتبه، رئيس ديوان التشريع والرأي في المملكة الأردنية الهاشمية د. نوفان عجارمة، بحضور مديرة المعهد القضائي الفلسطيني القاضية رشا حماد.وحضر جانب من اللقاء وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجال تحديث التشريعات، وتقديم الاستشارات القانونية، وتبادل الأبحاث والمنشورات القانونية.وأوضح أبو دياك، أهمية ما تقوم به مؤسسات قطاع العدالة، في مجال تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون ودعم استقلال وفعالية السلطة القضائية في فلسطين، وتمكين كافة المواطنين من الوصول الى المحاكم والحصول على العدالة.بدوره، أكد د. عجارمة على استعداد ديوان التشريع والرأي في المملكة الأردنية الهاشمية، لدعم مؤسسات قطاع العدالة في فلسطين، وديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني، وتبادل الأبحاث والمنشورات القانونية والتشريعات، وتوظيف الخبرات القانونية الأردنية للمساهمة في تطوير مؤسسات قطاع العدالة الفلسطينية، والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتجسيد مبادئ العدالة والقانون.