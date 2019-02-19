قوات الاحتلال تطلق النار والغاز تجاه المشاركين بالحراك البحري شمال قطاع غزة





إلى ذلك، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، النار صوب مراكب كسر الحصار المشاركة في فعاليات الحراك البحري بمنطقة (زيكيم) شمالي قطاع غزة.



وكانت الجماهير الفلسطينية قد بدأت بالتوافد الى الحدود البحرية شمالي قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات المسير البحري الاسبوعية.



يذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات المسير البحري شمالي قطاع غزة.



واكدت الهيئة على مواصلة فعاليات مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها، والتي تتمثل في كسر الحصار عن قطاع غزة وعودة اللاجئين.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المشاركين في المسير البحري الذي انطلق بعد عصر اليوم الثلاثاء، على الحدود البحرية شمالي قطاع غزة.