شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يكشف لـ "دنيا الوطن" أسباب بقاء هنية بمصر حتى اللحظة

قيادي بحماس يكشف لـ "دنيا الوطن" أسباب بقاء هنية بمصر حتى اللحظة
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خلال زيارته الحالية لمصر
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
كشف قيادي في حماس اليوم الثلاثاء، النقاب عن أسباب بقاء رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية في مصر حتى اللحظة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، سهيل الهندي في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن  سبب تواجد هنية في مصر حتى اللحظة يعود لسببين، الأول: متعلق بالشأن الداخلي في الحركة، حيث أنه يعقد لقاءات مع قيادات بالخارج، ويقوم بتنسيق العمل بصفته قائد الحركة ورئيس المكتب السياسي، وهذا هو السبب الأساسي.

وتابع: السبب الثاني يتعلق بموضوع استمرار واستكمال بعض اللقاءات مع المؤسسات ووسائل الإعلام سواءً رسمية أو غير ذلك، مشدداً على أن هذه الزيارة لها انعكاس مهم جدا، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الفلسطينية المصرية، والانفتاح أكثر على المصريين.

وأعرب الهندي عن اعتقاده بأن هنية سيعود في أقرب وقت إلى غزة، مؤكدا تأجيل توجهه إلى العاصمة الروسية موسكو، دون تحديد موعد للزيارة.

وتوجه هنية على رأس وفد رسمي من حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، في الثالث من شباط/فبراير الجاري، حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين المصريين حول عدة قضايا أهمها، التفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بموضوع التفاهمات بين فصائل المقاومة، والاحتلال الإسرائيلي، قال عضو المكتب السياسي لحماس: إن الاحتلال لا يزال يتنصل من الالتزام بهذه التفاهمات، التي تمت رعايتها من مصر وقطر والأمم المتحدة.

وتابع: خيارات الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة كثيرة جدا، والأيام الأخيرة شهدت إعادة نشاط وحدة الإرباك الليلي، وفي حال إسالة الدماء فإن غرفة العمليات المشتركة سيكون لها رد.

وقال: في حال استمرار الاحتلال بالتغول على الشعب الفلسطيني، فإن المقاومة وغرفة العمليات المشتركة، والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، في يدها أشياء كثيرة ويمكن أن توصل رسائل كثيرة للاحتلال.

وأضاف الهندي: نؤكد كقوى مقاومة وحركة حماس تحذيرنا للاحتلال باستغلال الانتخابات لابتزاز الشعب الفلسطيني والمقاومة لتضييق الخناق عليه في غزة، ولن نسمح للاحتلال بتمرير واستغلال الانتخابات لتمرير أجندات سياسية.

أخبار ذات صلة

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني

أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني

أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني

قوات الاحتلال تطلق النار والغاز تجاه المشاركين بالحراك البحري شمال قطاع غزة

قوات الاحتلال تطلق النار والغاز تجاه المشاركين بالحراك البحري شمال قطاع غزة

الأحمد ينفي تصريحات منسوبة له يُهاجم فيها دور مصر بملف المصالحة

الأحمد ينفي تصريحات منسوبة له يُهاجم فيها دور مصر بملف المصالحة

(فتح) تُدين اعتداء أمن حماس على قيادة اتحاد المعلمين واعتقال العديد منهم

(فتح) تُدين اعتداء أمن حماس على قيادة اتحاد المعلمين واعتقال العديد منهم

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب المفتوحة بالقدس

المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب المفتوحة بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني

صيدم وأبو شهلا يبحثان تعزيز دور التعليم المهني والتقني

أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني

أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب المفتوحة بالقدس

المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب المفتوحة بالقدس

الحمد الله يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط

الحمد الله يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة

الدفاع المدني يُغلق أربعة مصاعد خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يُغلق أربعة مصاعد خلال 24 ساعة

منوعات

الموت يخطف أشهر مصممي &#34;شانيل&#34; للأزياء

الموت يخطف أشهر مصممي "شانيل" للأزياء

&#34;نانسي عجرم&#34; ترضع طفلتها طبيعياً أمام متابعيها.. لهذا السبب

"نانسي عجرم" ترضع طفلتها طبيعياً أمام متابعيها.. لهذا السبب

إبن عمرو دياب يحدث بلبلة بسبب صورة تحرج والده

إبن عمرو دياب يحدث بلبلة بسبب صورة تحرج والده

الموت يفجع الفنانة أحلام

الموت يفجع الفنانة أحلام

شاهد: وصلة رقص لأبرار الكويتية تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: وصلة رقص لأبرار الكويتية تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

أول إجراء من المحكمة المصرية ضد خالد يوسف بعد اعترافات مشاركته بالأفلام الاباحية

أول إجراء من المحكمة المصرية ضد خالد يوسف بعد اعترافات مشاركته بالأفلام الاباحية

شاهد: هند البلوشي تتحدث لجمهورها عن مرضها الغريب

شاهد: هند البلوشي تتحدث لجمهورها عن مرضها الغريب

فنانة مصرية.. عمرى ما كان ليا صور فاضحة

فنانة مصرية.. عمرى ما كان ليا صور فاضحة

إليسا تعلن موقفها من الزواج المدني في لبنان

إليسا تعلن موقفها من الزواج المدني في لبنان

رغم خسارته للوزن وتعبه.. فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان

رغم خسارته للوزن وتعبه.. فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان

عربي

مصر: مقتل 16 &#34;إرهابياً&#34; بتبادل لإطلاق النار مع الأمن في العريش

مصر: مقتل 16 "إرهابياً" بتبادل لإطلاق النار مع الأمن في العريش

حزب الله يدفع 50% من رواتب عناصره ومسؤوليه

حزب الله يدفع 50% من رواتب عناصره ومسؤوليه

فيديو: &#34;ناشطة إسرائيلية&#34; مُغرمة تطلب يد &#34;بن سلمان&#34; على الهواء

فيديو: "ناشطة إسرائيلية" مُغرمة تطلب يد "بن سلمان" على الهواء

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية