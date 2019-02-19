قيادي بحماس يكشف لـ "دنيا الوطن" أسباب بقاء هنية بمصر حتى اللحظة

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، سهيل الهندي في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن سبب تواجد هنية في مصر حتى اللحظة يعود لسببين، الأول: متعلق بالشأن الداخلي في الحركة، حيث أنه يعقد لقاءات مع قيادات بالخارج، ويقوم بتنسيق العمل بصفته قائد الحركة ورئيس المكتب السياسي، وهذا هو السبب الأساسي.





وتابع: السبب الثاني يتعلق بموضوع استمرار واستكمال بعض اللقاءات مع المؤسسات ووسائل الإعلام سواءً رسمية أو غير ذلك، مشدداً على أن هذه الزيارة لها انعكاس مهم جدا، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الفلسطينية المصرية، والانفتاح أكثر على المصريين.





وأعرب الهندي عن اعتقاده بأن هنية سيعود في أقرب وقت إلى غزة، مؤكدا تأجيل توجهه إلى العاصمة الروسية موسكو، دون تحديد موعد للزيارة.





وتوجه هنية على رأس وفد رسمي من حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، في الثالث من شباط/فبراير الجاري، حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين المصريين حول عدة قضايا أهمها، التفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية.





وفيما يتعلق بموضوع التفاهمات بين فصائل المقاومة، والاحتلال الإسرائيلي، قال عضو المكتب السياسي لحماس: إن الاحتلال لا يزال يتنصل من الالتزام بهذه التفاهمات، التي تمت رعايتها من مصر وقطر والأمم المتحدة.





وتابع: خيارات الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة كثيرة جدا، والأيام الأخيرة شهدت إعادة نشاط وحدة الإرباك الليلي، وفي حال إسالة الدماء فإن غرفة العمليات المشتركة سيكون لها رد.





وقال: في حال استمرار الاحتلال بالتغول على الشعب الفلسطيني، فإن المقاومة وغرفة العمليات المشتركة، والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، في يدها أشياء كثيرة ويمكن أن توصل رسائل كثيرة للاحتلال.





وأضاف الهندي: نؤكد كقوى مقاومة وحركة حماس تحذيرنا للاحتلال باستغلال الانتخابات لابتزاز الشعب الفلسطيني والمقاومة لتضييق الخناق عليه في غزة، ولن نسمح للاحتلال بتمرير واستغلال الانتخابات لتمرير أجندات سياسية.