الأحمد ينفي تصريحات منسوبة له يُهاجم فيها دور مصر بملف المصالحة

يذكر، أن وسائل إعلامية نسبت للأحمد تصريحات هاجم فيها مصر بالقول: إن القاهرة تساهم في انفصال غزة عن الضفة بسوء إدارتها لملف المصالحة.





وحسب تلك الوسائل، فإن الأحمد أدلى بتلك التصريحات لصحيفة (الديلي ميل) البريطانية، لافتةً إلى أنه اعتبر أن فتح مُستاءة من الطريقة التي تدير بها جمهورية مصر، ملف المصالحة الفلسطينية، وأنها تتحمل جزءًا من مسؤولية فشل المباحثات المتكررة في هذا الملف.

رام الله - دنيا الوطننفى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، ما تناقلته وسائل إعلامية من تصريحات منسوبة له، يهاجم بها مصر، ودورها في رعاية جهود إنهاء الانقسام.وأكد الأحمد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء (وفا)، أن تلك التصريحات عارية عن الصحة، وهدفها إثارة البلبلة وتشويه العلاقات الفلسطينية المصرية الراسخة.وقال الأحمد: "إن ما نشر لا أساس له من الصحة إطلاقاً، ولم أدلِ بأية تصريحات لا لصحيفة (الديلي ميل البريطانية)، ولا لأية وسيلة إعلام بريطانية أو أجنبية حول أي موضوع"، مؤكداً أن هذه الأساليب رخيصة ومشبوهة في التعامل مع القضايا.