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البرلمان الأردني يُطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

البرلمان الأردني يُطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تبنى البرلمان الأردني، بيان لجنة فلسطين، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال، وذلك رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، ووضع سلاسل حديدية في باب الرحمة.

وشددت لجنة فلسطين في بيانها الذي ألقاه رئيسها النائب يحيى السعود، أمام البرلمان، على مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها، وقف تلك الممارسات الأحادية، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).

وثمنت اللجنة، موقف الأردن الرسمي، ممثلاً بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تجاه قضية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

وقالت لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الغاصبة من ممارسات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، يمثل مرحلة جديدة وخطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل أرجاء العالم، ما يثير النعرات العنصرية والإقليمية والطائفية في المنطقة، ويساهم كذلك بخلق حالة من التطرف، وخطاب الكراهية، الذي يهدد الشعوب برمتها.

وأهابت اللجنة بكافة البرلمانات العربية والإسلامية والمحافل الإقليمية والدولية؛ لاتخاذ ما يلزم ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية، سعيًا للحيلولة دون الآثار الخطيرة لتلك الممارسات العنصرية، ومواجهة محاولات الاحتلال فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مما يهدد الوضع القائم.

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