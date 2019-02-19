(فتح) تُدين اعتداء أمن حماس على قيادة اتحاد المعلمين واعتقال العديد منهم

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة (فتح) بالمحافظات الجنوبية، اعتداء أمن حركة حماس على العديد من قيادات اتحاد المعلمين الفلسطينيين، واعتقال عدد من أعضاء المكتب الحركي المركزي والفرعي للمعلمين.وقال الدكتور حيدر القدرة، عضو الهيئة القيادية العليا مفوض المكاتب الحركية والمهنية: "إن هذا السلوك من قبل حركة حماس مدان بكل الأشكال، وفيه تعدٍ واضح على حرية العمل النقابي، الذي كفله القانون الفلسطيني".ودعا القدرة، حركة حماس، وقيادتها إلى تغليب لغة العقل، ووقف ملاحقة المعلمين والنقابيين، الذين يُطالبون بحقوقهم الوظيفية والمالية.