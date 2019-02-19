اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

عائلات الشهداء والأسرى غير قابلة للمساس، وأن آخر رصيد سيكون في مالية السلطة، سيُقدم بأولوية لهذه الفئة المناضلة.



وطالب اللواء أبو بكر، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والسريع لوضع حد لهذا الإرهاب المنظم، الناجم عن منافسة بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، لتحقيق مكاسب في انتخابات الكنيست القادمة على حساب الشعب الفلسطيني، الذي حوله الاحتلال لمادة دسمة لدعايته الانتخابية.



وأشار أبو بكر، إلى أن هذه القرصنة مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وأن الصمت عن جريمة السرقة العلنية، سيفتح باب المواجهة مع الاحتلال على مصراعيه، والشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، ستواجه هذ التطرف العنصري، وسيدفع

الاحتلال وقادته ثمناً باهظاً.



يذكر، أن مخيم الجلزون شمال شرق رام الله، من المناطق التي تتعرض يومياً لهجمات الاحتلال، وأن هناك 120 طفلاً وشاباً من أبناء المخيم خلف القضبان، بالإضافة إلى المئات من الأسرى المحررين والشهداء.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر: إن الجريمة الإسرائيلية المتمثلة بالقرصنة والسرقة العلنية والوقحة لأموال دولة فلسطين، والتي تأتي تحت ذريعة خصم ما يُقدم لعائلات الشهداء والأسرى من رواتب، ستكون بمثابة قنبلة حقيقية ستنفجر بوجه الاحتلال.جاء ذلك، خلال لقائه بوفد من حركة فتح منطقة الشهيد رياض نايف/ مخيم الجلزون، والذي ضم مسؤولي التنظيم، ومجموعة من الأسرى المحررين، حيث أوضح أبو بكر، خلال حديثه بأن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس أبو مازن، تؤكد على أن رواتب