وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان، في مكتبه بمقر وزارة الزراعة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، وفداً من البنك الإسلامي للتنمية.وثمن الوزير سلطان، زيارة بعثة البنك الإسلامي للتنمية لفلسطين، معرباً عن تقديره وشكره للبنك على دعمه لعدد من المشاريع التي يقدمها بشكل دائم لفلسطين، والتي تساهم في تعزيز صمود المواطنين على أرضهم في ظل حملات الاستيطان المسعورة، التي يقوم بها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.وضم الوفد، د. زاهر الرباعي من إدارة تقييم العمليات، د. عبد الحميد محمد بشير، أخصائي تقييم العمليات في البنك الاسلامي للتنمية، والمهندس شوكت صرصور.وتهدف زيارة بعثة البنك الإسلامي للتنمية لفلسطين إلى إجراء تقييم لاحق لمشاريع صندوق الأقصى في فلسطين، خلال الفترة من 19-27-2 شباط/ فبراير الجاري، ويهدف هذا التقييم إلى استخلاص النتائج، والدروس المستفادة، وصياغة المقترحات المناسبة لتطوير مشاريع البنك الإسلامي للتنمية المستقبلية في فلسطين.