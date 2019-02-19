الحمد الله يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط

الثلاثاء، في مكتبه برام الله، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فنيسلاند، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد.



وأطلع الحمد الله، المبعوث النرويجي على آخر التطورات السياسية والاقتصادية، خاصة بعد قرار حكومة الاحتلال الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية، مشيراً إلى أن من شأن ذلك التأثير على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.



وطالب الحمد الله، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد والضغط على إسرائيل لوقف سياسة القرصنة بحق أموال الشعب الفلسطيني، ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المواطنين والمقدسات، خاصة استهداف المسجد الأقصى، إضافة إلى وقف التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والبيوت، خاصة في القدس.



رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال، د. رامي الحمد الله، اليوم