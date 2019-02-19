حوثيون يحتلون منزل الرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات"





أضاف: ‏"القضية الفلسطينية بالنسبة للمليشيا الحوثية الإيرانية هي مادة للمزايدة السياسية والإعلامية، والتغرير على البسطاء من المواطنين؛ لاستدراجهم تحت شعارات القدس، ورفض التطبيع، والزج بهم في الجبهات؛ لقتال إخوانهم اليمنيين، خدمة لمشروعهم الإمامي الكهنوتي المتخلف".



وتابع: ‏"منذ إنشائها، لم توجه ‎المليشيا الحوثية الإيرانية أي خدمة للقضية والشعب الفلسطيني، سوى الاستغلال والتوظيف الخبيث لخدمة أجندتها التدميرية لليمن والمنطقة".



أضاف: ‏"القضية الفلسطينية بالنسبة للمليشيا الحوثية الإيرانية هي مادة للمزايدة السياسية والإعلامية، والتغرير على البسطاء من المواطنين؛ لاستدراجهم تحت شعارات القدس، ورفض التطبيع، والزج بهم في الجبهات؛ لقتال إخوانهم اليمنيين، خدمة لمشروعهم الإمامي الكهنوتي المتخلف".وتابع: ‏"منذ إنشائها، لم توجه ‎المليشيا الحوثية الإيرانية أي خدمة للقضية والشعب الفلسطيني، سوى الاستغلال والتوظيف الخبيث لخدمة أجندتها التدميرية لليمن والمنطقة".

رام الله - دنيا الوطناتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بالسيطرة على منزل أسرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بالعاصمة صنعاء وسط اليمن.وقال الإرياني في تغريدات على (تويتر): ‏"تُزايد المليشيا الحوثية الإيرانية بالقضية الفلسطينية، بينما هي تحتل منزل أسرة الشهيد الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) في العاصمة ‎صنعاء، واقتحمت المقرات الداعمة لفلسطين في أمانة العاصمة، ومحافظات صنعاء وإب وذمار".