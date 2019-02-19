دولي

توقيع اتفاقية تجارية جديدة بين بريطانيا و "إسرائيل"

توقيع اتفاقية تجارية جديدة بين بريطانيا و "إسرائيل"
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الاقتصاد ووزير الصناعة الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيره وزير التجارة والصناعة البريطاني ليام فوكس اتفاق للتجارة وشراكة جديدة بين إسرائيل وبريطانيا، ينظم استمرارية التجارة بين البلدين.

ذكرت القناة العبرية السابعة اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحدث هاتفيا مع الوزير فوكس، ورحب بتوقيع الاتفاقية، وفق "عكا" للشؤون الإسرائيلية.

وقال نتنياهو: "إن المملكة المتحدة هي صديق مهم ويعكس الاتفاق هذا أمراً جيداً بالنسبة لنا".

وأشارت القناة إلى أن حجم التجارة بين إسرائيل وبريطانيا العظمى -أكبر شريك تجاري لإسرائيل في أوروبا- بلغ حوالي 11 مليار دولار في عام 2018 - بزيادة قدرها 15 ٪ مقارنة مع عام 2017.

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