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شؤون فلسطينية

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استخدم قسم صيانة الطرق بدائرة الطرق والمنشآت في بلدية غزة نحو 530 مترا من بلاط " الإنترلوك " في أعمال صيانة 120 حفرة  في شوارع وطرق المدينة خلال شهر كانون ثاني / يناير الماضي  ضمن جهوده لتأهيل الطرق وصيانتها وتسهيل حركة مرور السيارات والأفراد .

وأوضح القسم في تقريره الشهري أن أعمال الصيانة شملت شوارع مختلفة من المدينة أبرزها : عون الشوا المعروف بشارع 8 جنوب المدينة، وشارع السدرة بحي الدرج، ومتفرع شارع السكة مقابل مسجد السيد علي، وشارع صلاح الدين مقابل سوق البسطات بحي الشجاعية .  

وبين أن الأعمال شملت أيضاً؛ تسوية وردم ( 60) شارعا ترابياً في مناطق مختلفة من المدينة وتسوية الحفر الناتجة عن مياه الأمطار، وتنفيذ 70 جولة كشفية لطرق وشوارع المدينة لتفقد وتسجيل الحفر ثم إجراء الصيانة اللازمة لها .    

وأكدت الدائرة أنها تجري أعمال الصيانة للطرق في المدينة وفقاً لحيويتها وعدد المواطنين والسيارات المارين على الطريق، موضحة أن نقص كمية البلاط من يبطئ أعمال الصيانة في ظل حاجة العديد من الطرق للصيانة .

وذكرت البلدية أن  العديد من طرق وشوارع المدينة تحتاج لأعمال تطوير وصيانة ولكن نقص المواد اللازمة لذلك بسبب استمرار الحصار على قطاع غزة يعيق جهود صيانة وتطوير تلك الطرق، موضحةً أنها نفذت مشاريع تطويرية لعشرات الشوارع في المدينة خلال السنوات الماضية لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور في المدينة وهي تتواصل مع جهات مانحة لتنفيذ مشاريع أخرى .

ودعت البلدية المواطنين في المدينة لتقديم الشكاوي المتعلقة بخدماتها ومنها شكاوي صيانة الطرق والشوارع على رقم وحدة الشكاوي والمعلومات 115 وبوابات التواصل الإلكترونية وهي صفحة البلدية على موقع التواص الاجتماعي ( فيس بوك ) ، وموقعها على الإنترنت، وتطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية، وتطبيق الواتس آب على رقم 00970599815600 .

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