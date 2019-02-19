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الدفاع المدني يُغلق أربعة مصاعد خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يُغلق أربعة مصاعد خلال 24 ساعة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت طواقم الوقاية والسلامة العامة بالدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، أربعة مصاعد في محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم، خلال تنفيذ 314 زيارة ميدانية للمنشآت والحرف والمباني والمحال التجارية بـ 24 ساعة ماضية. 

ونوه تقرير الدفاع المدني، إلى أنه خلال هذه الجولات، تم فحص 48 مصعداً كهربائياً، وإغلاق أربعة مصاعد، ومنح تصاريح لـ 129 منشأة مستوفية شروط الوقاية والسلامة العامة، فيما أعطت إعلاماً بالشروط لـ 129 منشأة. 

 

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