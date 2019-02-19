الشرطة تُطلق حملة لمتابعة الشاحنات ذات الحمولات الخطيرة في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأطلقت الشرطة اليوم، حملة لمتابعة الشاحنات الكبيرة، ذات الحمولات الخطيرة في مناطق مختلفة من محافظة الخليل.وذكـر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن دوريات شرطة المرور، باشرت اليوم بمتابعة الشاحنات الكبيرة ذات الحمولات الخطيرة، ضمن الخطة التي تم إطلاقها بهذا الخصوص في مناطق مختلفة من محافظة الخليل، والتي تهدف إلى إلزام الإخوة السائقين بشروط السلامة العامة، وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.وأضاف البيان، بأن الشرطة، قامت بفحص 20 شاحنة، والتأكد من توافر شروط السلامة العامة فيها، ومن حمولتها إذا ما كانت ضمن الحد القانوني المسموح به، حيث تم ضبط شاحنة تقوم بنقل أحجار كبيرة الحجم، وتحرير مخالفة لسائقها بتهمة الحمولة السائبة، وعدم الالتزام بالحد القانوني المسموح به.هذا، وناشد البيان الإخوة السائقين إلى الالتزام بالحد القانوني المسموح به لشاحناتهم، وذلك حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، مطالباً الإخوة المواطنين بالتعاون مع الشرطة، والإبلاغ عن الشاحنات المخالفة، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.