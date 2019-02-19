قيادي بـ "الشعبية": منظمة التحرير لا تزال تمثلُ إطاراً جمعياً وحيداً للفلسطينيين



وتابع الصوراني: "خيارنا كفلسطينيين يقوم على أساس أن المنظمة، وبالرغم من كل ما لحق بها، لا تزال تمثل شعبياً وقانونياً ووطنياً إطاراً جمعياً، ومُعَبِّراً معنوياً وكيانياً عن وحدة الشعب الفلسطيني، لأن شعبنا لم يحقق استقلاله وسيادته بعد".



وأضاف: "يجب التمييز بين منظمة التحرير باعتبارها كياناً معنوياً وتعبيراً سياسياً وممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا وبين كونها إطاراً جبهوياً نتصارع فيه وحوله".



يشار إلى أن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، انتقد موقف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ماهر الطاهر، بعد رفضه التوقيع على بيان حوار موسكو، الذي عقد بين الفصائل الفلسطينية في روسيا الأسبوع الماضي.



وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني قال: إن الجبهة الشعبية، بررت موقفها بعدم التوقيع على بيان موسكو، الأسبوع الماضي، بأنها لا تريد عزل حركة حماس، وبذلك يمكن تعميق الانقسام.



ورفضت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس التوقيع على البيان، على خلفية عدم وجود بند يدعو إلى إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غازي الصوراني: إن خيار الفلسطينيين، يقوم على أساس أن منظمة التحرير، لا تزال الإطار الجمعي الوحيد.وأوضح في تصريحات له عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "خيارنا كفلسطينيين يقوم على أساس أن المنظمة لا تزال تمثل شعبياً وقانونياً ووطنياً، إطاراً جمعياً وحيداً مُعَبِّراً عن وحدة شعبنا".