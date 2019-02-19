شؤون فلسطينية

قيادي بـ "الشعبية": منظمة التحرير لا تزال تمثلُ إطاراً جمعياً وحيداً للفلسطينيين

قيادي بـ "الشعبية": منظمة التحرير لا تزال تمثلُ إطاراً جمعياً وحيداً للفلسطينيين
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غازي الصوراني: إن خيار الفلسطينيين، يقوم على أساس أن منظمة التحرير، لا تزال الإطار الجمعي الوحيد.

وأوضح في تصريحات له عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "خيارنا كفلسطينيين يقوم على أساس أن المنظمة لا تزال تمثل شعبياً وقانونياً ووطنياً، إطاراً جمعياً وحيداً مُعَبِّراً عن وحدة شعبنا".

وتابع الصوراني: "خيارنا كفلسطينيين يقوم على أساس أن المنظمة، وبالرغم من كل ما لحق بها، لا تزال تمثل شعبياً وقانونياً ووطنياً إطاراً جمعياً، ومُعَبِّراً معنوياً وكيانياً عن وحدة الشعب الفلسطيني، لأن شعبنا لم يحقق استقلاله وسيادته بعد".

وأضاف: "يجب التمييز بين منظمة التحرير باعتبارها كياناً معنوياً وتعبيراً سياسياً وممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا وبين كونها إطاراً جبهوياً نتصارع فيه وحوله".

يشار إلى أن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، انتقد موقف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ماهر الطاهر، بعد رفضه التوقيع على بيان حوار موسكو، الذي عقد بين الفصائل الفلسطينية في روسيا الأسبوع الماضي.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني قال: إن الجبهة الشعبية، بررت موقفها بعدم التوقيع على بيان موسكو، الأسبوع الماضي، بأنها لا تريد عزل حركة حماس، وبذلك يمكن تعميق الانقسام.

ورفضت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس التوقيع على البيان، على خلفية عدم وجود بند يدعو إلى إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها.

أخبار ذات صلة

الأحمد ينفي تصريحات منسوبة له يُهاجم فيها دور مصر بملف المصالحة

الأحمد ينفي تصريحات منسوبة له يُهاجم فيها دور مصر بملف المصالحة

(فتح) تُدين اعتداء أمن حماس على قيادة اتحاد المعلمين واعتقال العديد منهم

(فتح) تُدين اعتداء أمن حماس على قيادة اتحاد المعلمين واعتقال العديد منهم

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب المفتوحة بالقدس

المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب المفتوحة بالقدس

الحمد الله يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط

الحمد الله يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط

حوثيون يحتلون منزل الرئيس الفلسطيني الراحل &#34;ياسر عرفات&#34;

حوثيون يحتلون منزل الرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات"

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة

التعليقات

الدنيا حكايات

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

اللواء أبو بكر: القرصنة الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين قنبلة ستنفجر بوجه الاحتلال

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

وزير الزراعة يستقبل وفداً من البنك الإسلامي للتنمية

المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب المفتوحة بالقدس

المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب المفتوحة بالقدس

الحمد الله يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط

الحمد الله يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة

الدفاع المدني يُغلق أربعة مصاعد خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يُغلق أربعة مصاعد خلال 24 ساعة

الشرطة تُطلق حملة لمتابعة الشاحنات ذات الحمولات الخطيرة في الخليل

الشرطة تُطلق حملة لمتابعة الشاحنات ذات الحمولات الخطيرة في الخليل

عشراوي: إسرائيل تَجُر المنطقة إلى حرب دينية بشكل ممنهج ومدروس

عشراوي: إسرائيل تَجُر المنطقة إلى حرب دينية بشكل ممنهج ومدروس

منوعات

الموت يخطف أشهر مصممي &#34;شانيل&#34; للأزياء

الموت يخطف أشهر مصممي "شانيل" للأزياء

&#34;نانسي عجرم&#34; ترضع طفلتها طبيعياً أمام متابعيها.. لهذا السبب

"نانسي عجرم" ترضع طفلتها طبيعياً أمام متابعيها.. لهذا السبب

إبن عمرو دياب يحدث بلبلة بسبب صورة تحرج والده

إبن عمرو دياب يحدث بلبلة بسبب صورة تحرج والده

الموت يفجع الفنانة أحلام

الموت يفجع الفنانة أحلام

شاهد: وصلة رقص لأبرار الكويتية تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: وصلة رقص لأبرار الكويتية تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

أول إجراء من المحكمة المصرية ضد خالد يوسف بعد اعترافات مشاركته بالأفلام الاباحية

أول إجراء من المحكمة المصرية ضد خالد يوسف بعد اعترافات مشاركته بالأفلام الاباحية

شاهد: هند البلوشي تتحدث لجمهورها عن مرضها الغريب

شاهد: هند البلوشي تتحدث لجمهورها عن مرضها الغريب

فنانة مصرية.. عمرى ما كان ليا صور فاضحة

فنانة مصرية.. عمرى ما كان ليا صور فاضحة

إليسا تعلن موقفها من الزواج المدني في لبنان

إليسا تعلن موقفها من الزواج المدني في لبنان

رغم خسارته للوزن وتعبه.. فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان

رغم خسارته للوزن وتعبه.. فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان

عربي

حزب الله يدفع 50% من رواتب عناصره ومسؤوليه

حزب الله يدفع 50% من رواتب عناصره ومسؤوليه

فيديو: &#34;ناشطة إسرائيلية&#34; مُغرمة تطلب يد &#34;بن سلمان&#34; على الهواء

فيديو: "ناشطة إسرائيلية" مُغرمة تطلب يد "بن سلمان" على الهواء

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية

القبض على عميل أرشد الموساد إلى القيادي بحماس &#34;محمد حمدان&#34;

القبض على عميل أرشد الموساد إلى القيادي بحماس "محمد حمدان"