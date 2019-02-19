خالد: بولندا تُوجه صفعة جديدة لإسرائيل وبعض العرب يتوسلون العلاقات معها

رام الله - دنيا الوطنعلق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على إلغاء قمة (فيشغراد)، التي كان من المقرر أن تنعقد اليوم في إسرائيل فكتب يقول:عادت الأزمة بين بولندا وإسرائيل إلى الواجهة من جديد، فبعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتهم البولنديين بالتعاون مع النازية ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية، أعلن نظيره البولندي، عدم مشاركته بقمة (فيشغراد) في إسرائيل، مُنتدباً وزير خارجيته للمشاركة في القمة، التي كان مقرراً لها أن تبدأ اليوم في إسرائيل.وأضاف: لقد زدات تصريحات يسرائيل كاتس، الذي عينه نتنياهو قائماً بأعمال وزير الخارجية، الطين بلة بعد أن كرر اتهام البولنديين، مضيفاً أن البولنديين يرضعون حليب معاداة السامية من أمهاتهم، ما أدى بالرئيس البولندي لإلغاء مشاركة بلاده في القمة أصلاً، واستدعاء سفيرة إسرائيل في وارسو؛ لجلسة توبيخ للمرة الثانية خلال أيام.وختم خالد مدونته، قائلاً: خسارة مزدوجة لإسرائيل، الأولى صفعة للمرة الثانية على وجه نتنياهو، والثانية فشل مشروع كان من شأنه أن يُحدث اختراقاً (ديفريسوار) في ساحة الاتحاد الأوروبي، عملت من أجله الولايات المتحدة الأميركية، بقمة تضم بولندا وتشيكيا وهنغاريا وسلوفاكيا؛ لتعزيز علاقات إسرائيل بالاتحاد الأوروبي.. بولندا تنتفض لكرامتها، أما بعض العرب فيتوسلون العلاقة مع دولة الاحتلال.