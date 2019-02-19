"تعليم" غزة تؤكد انتظام الدوام بكافة مدارسها غداً وبعد غد





وكان اتحاد المعلمين، قد دعا إلى إضراب عام في المدارس الحكومية، يومي الأربعاء والخميس، احتجاجاً على قطع رواتب مئات المعلمين من قبل السلطة الفلسطينية، أوائل الشهر الجاري،





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة، زياد ثابت في تصريح سابق: إن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 400 معلم.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم، بغزة، انتظام الدوام المدرسي بكافة مدارس قطاع غزة، غداً الأربعاء وبعد غد الخميس.ودعت الوزارة في بيان نقلته وكالة (الرأي) المحلية بغزة، اليوم الثلاثاء، الطلبة والمدرسين للالتزام بالدوام المدرسي.