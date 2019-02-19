مفتي القدس: لن يكون في المسجد الأقصى كنيس يهودي

رام الله - دنيا الوطنحذر مسؤولون من خطورة إجراءات حكومة الاحتلال في القدس المحتلة، مؤكدين على ضرورة عدم السماح لتمرير هذه المخططات.وشدد مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، بأنه لن يكون في المسجد الأقصى كنيس يهودي من خلال الاستيلاء على مبنى باب الرحمة، وأن عبث الاحتلال بمكوناته، هو اعتداء على العقيد، وعلى كل مسلم في العالم.وحذر محمد حسين، حكومة الاحتلال من أي محاولة للمساس بالمسجد الأقصى، معتبراً ذلك إثارة للنزاعات والحروب الدينية.ومن جانبه، طالب المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في حديث لـ (صوت فلسطين) بالتحرك العربي الإسلامي الجدي على كافة المستويات الدولية، إزاء انتهاكات الاحتلال، واعتداءاته المستمرة بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، والتي تمس العقيدة والدين الإسلامي.بدوره، أكد أمين سر حركة فتح في القدس، شادي المطور، على صمود وإصرار أبناء شعبنا في التصدي والدفاع عن مقدساتنا من خلال الاعتصام، ومواصلة الصلوات في باحات المسجد المبارك.