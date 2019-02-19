ناشط بريطاني: الحكومة الإسرائيلية معزولة على الساحة الدولية وتدرك خطر العزلة

رام الله - دنيا الوطنقال الكاتب والناشط البريطاني مك نايبر ان الاجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال من عمليات هدم ومصادرة وبناء استيطاني بالاضافة الى سرقة اموال الضرائب الفلسطينية تهدف الى تهجير الفلسطينيين من ارضهم وجعل الحياة فيها مستحيلة.وقال نابير في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي معزولة على الساحة الدولية وتدرك خطر العزلة على مستوى الراي العام العالمي، داعيا الى بذل المزيد لمقاطعة اسرائيل.