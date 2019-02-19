الاتحاد الأوروبي: نرفض القرار الإسرائيلي بتجميد أموال الضرائب ونُواصل الضغط لعدم تطبيقه

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان: إن الاتحاد يؤكد رفضه للقرار الإسرائيلي باقتطاع إسرائيل الأموال التي لها علاقة بمخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفسطينية، مؤكداً مواصلة الاتحاد الضغط على الجانب الإسرائيلي لعدم تطبيقه، احتراماً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وأضاف عثمان في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "أن الاتحاد أكد على ضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة، وعدم اتخاذها أية خطوات أحادية، فيما يتعلق بالأموال الفلسطينية، باعتبارها من حق الشعب الفلسطيني، ويجب تحويلها بشكل كامل.وأكد عثمان، متابعة الاتحاد هذا الموضوع طيلة الفترة الماضية عبر التواصل الدائم من الدول الأعضاء مع الجانب الإسرائيلي للضغط عليه؛ لعدم تطبيق هذا القرار، مؤكداً دعم الاتحاد للقيادة الفلسطينية، واستمرار التزامه بما يقدمه لميزانية السلطة الوطنية.وأشار عثمان إلى تدخل الاتحاد في قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وزيادة دعمه للوكالة بأكثر من 70% عندما أوقفت الإدارة الأمريكية دعمها لـ (أونروا).