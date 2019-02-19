عاجل

  • شرطة نابلس تقبض على شخص بتهمة الاحتيال بمبلغ 2 مليون و600 الف شيقل

  • وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يحتلون منزل أسرة ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الجهاد: لن نُقاطع فتح وحق العودة ودولة على أراضي 1967 لا يستويان

الجهاد: لن نُقاطع فتح وحق العودة ودولة على أراضي 1967 لا يستويان
الجهاد الإسلامي
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
تحدّث القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: عن الخلافات التي حدثت بين حركته وفتح، بعد حوار موسكو، الذي عُقِد بين الفصائل الأسبوع الماضي، شارحاً موقف الجهاد الإسلامي، حول حق العودة، مشدداً على أن حركته حريصة على علاقات وطنية قوية مع فتح والكل الفلسطيني، وهذا هو نهجها منذ بدايتها.

وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إنه لا يوجد مشكلة بين حركتي الجهاد الإسلامي وفتح، لافتاً إلى أن حركته كانت تتمنى من فتح أن تتفهم موقفها حول منظمة التحرير، والاعتراف بإسرائيل.

وأوضح المدلل: "نحن لا مشكلة بيننا وفتح في الأساس، وكنّا نتمنى أن يتفهم الإخوة في فتح موقفنا، وهذا موقف مبدئي منذ اتفاقية أوسلو"، لافتاً إلى أننا "قلنا أن من الخطأ الكبير اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية، بـ 78% من أرض فلسطين للاحتلال، لأن المنظمة قامت من أجل تحرير كامل فلسطين، وقامت لتعتمد الكفاح المسلح، ولم تكن تقبل أي فصيل إلا إذا انتهج الكفاح المسلح نهجاً له".

وتابع: "هذه هي منظمة التحرير التي نريدها، والتي تحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني، ولا تشرعن الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين، وحن حريصون على أن تكون منظمة التحرير التي قامت من أجل فلسطين، كل فلسطين، الوعاء الشامل للكل الفلسطيني".

وشدّد القيادي في الجهاد الإسلامي، على أن حركته "لم تحاول في لحظة من اللحظات، أن تكون أو تساهم في أن يكون هناك أي بديل للمنظمة، بل بالعكس منظمة التحرير هي مطلب عربي فلسطيني، يجب الحفاظ عليه، وهو الإطار الجامع للكل الفلسطيني، نحن نريد من فتح، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، أن يعمل على دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة".

وتساءل المدلل: "لماذا هذا التمترس في فتح في رفض ما نريد، عندما أُنشئ الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، ما أهميته، منذ بدايات عمل المصالحة، أليس من أجل دمج حماس والجهاد، بالمنظمة، بعد إعادة بنائها وهيكلتها من جديد".

وأضاف: "بداية عمل الإطار القيادي كانت إيجابية ومعطياته كذلك، خاصة بعد أن عقد الرئيس عباس لقاءات مع الأمناء العامين للفصائل، وكنا نأمل أن يستمر انعقاد الإطار القيادي المؤقت، كما يريد الكل الفلسطيني، وحماس والجهاد جزء رئيسي من الكل".

وشدّد المدلل على أن حركة الجهاد الإسلامي، حريصة على ألا تنحرف البوصلة الفلسطينية، لأن معركتنا الأساس مع الاحتلال الإسرائيلي، لذلك نحن دائماً صمام أمان الوحدة في المواجهة مع الاحتلال".

وتابع: "نحن حريصون على أن تعود كتائب شهداء الأقصى لمركزها المتقدم، مع فصائل المقاومة، لمواجهة جرائم الاحتلال، إلى جانب باقي فصائل المقاومة، هذا همّنا الوحيد، لذا يجب ألا تنحرف البوصلة، سنبقى على تواصل مع فتح، ولن نقاطعها، وعلاقتنا يجب أن تظل كما كانت سابقاً، وألا يؤثر ما حدث في موسكو، على العلاقات بين فتح والجهاد الإسلامي، لأننا حريصون على علاقة طيبة وقوية مع الأخوة في فتح، خصوصاً في ظل هذه المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية".

ووجّه المدلل كلامه إلى حركة فتح بقوله: "تعالوا نوحد الكلمة والموقف والمشروع، حتى نعمل على تقوية منظمة التحرير، وحتى نكرّس الوحدة الفلسطينية، لتوحيد الجهود الفلسطينية، في مواجهة المؤامرات وبداية هذه الجهود إعادة بناء منظمة التحرير، كوعاء شامل للكل الفلسطيني، على أساس حوار وطني شامل".

وحول تصريحات عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد فيما يتعلق برفض حركة الجهاد لبند حق العودة في حوار موسكو، قال المدلل: "يجب أن نوضح للجميع، عندما نعترف بفلسطين على حدود 67، كيف يمكن أن يتساوى ذلك مع حق عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم".

وتابع: "كيف يمكن لـ 13 مليون فلسطيني، أن يعودوا إلى أرضهم في مناطق عام 48، في ظل وجود الكيان الصهيوني، لذا نحن لا نعترف بشرعية وجود الاحتلال على أرض فلسطين"، مشدداً على أننا "لا نريد أن نبيع شعبنا أوهاماً بأن نرضى بأراضي 67، وبعد ذلك نقول أننا نريد حق العودة". 

أخبار ذات صلة

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة

الدفاع المدني يُغلق أربعة مصاعد خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يُغلق أربعة مصاعد خلال 24 ساعة

مجلس الوزراء: سنُعيد المليارات التي نهبتها إسرائيل ولن نقايض حقوقنا بالمال

مجلس الوزراء: سنُعيد المليارات التي نهبتها إسرائيل ولن نقايض حقوقنا بالمال

الشرطة تُطلق حملة لمتابعة الشاحنات ذات الحمولات الخطيرة في الخليل

الشرطة تُطلق حملة لمتابعة الشاحنات ذات الحمولات الخطيرة في الخليل

عشراوي: إسرائيل تَجُر المنطقة إلى حرب دينية بشكل ممنهج ومدروس

عشراوي: إسرائيل تَجُر المنطقة إلى حرب دينية بشكل ممنهج ومدروس

خالد: بولندا تُوجه صفعة جديدة لإسرائيل وبعض العرب يتوسلون العلاقات معها

خالد: بولندا تُوجه صفعة جديدة لإسرائيل وبعض العرب يتوسلون العلاقات معها

&#34;تعليم&#34; غزة تؤكد انتظام الدوام بكافة مدارسها غداً وبعد غد

"تعليم" غزة تؤكد انتظام الدوام بكافة مدارسها غداً وبعد غد

شعث: متمسكون بحقوقنا الوطنية ولن نتخلى عن عائلات شهدائنا وأسرانا

شعث: متمسكون بحقوقنا الوطنية ولن نتخلى عن عائلات شهدائنا وأسرانا

التعليقات

الدنيا حكايات

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة

خلال يناير الماضي... بلدية غزة تنجز صيانة 120 حفرة في شوارع المدينة

الدفاع المدني يُغلق أربعة مصاعد خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يُغلق أربعة مصاعد خلال 24 ساعة

الشرطة تُطلق حملة لمتابعة الشاحنات ذات الحمولات الخطيرة في الخليل

الشرطة تُطلق حملة لمتابعة الشاحنات ذات الحمولات الخطيرة في الخليل

عشراوي: إسرائيل تَجُر المنطقة إلى حرب دينية بشكل ممنهج ومدروس

عشراوي: إسرائيل تَجُر المنطقة إلى حرب دينية بشكل ممنهج ومدروس

خالد: بولندا تُوجه صفعة جديدة لإسرائيل وبعض العرب يتوسلون العلاقات معها

خالد: بولندا تُوجه صفعة جديدة لإسرائيل وبعض العرب يتوسلون العلاقات معها

شعث: متمسكون بحقوقنا الوطنية ولن نتخلى عن عائلات شهدائنا وأسرانا

شعث: متمسكون بحقوقنا الوطنية ولن نتخلى عن عائلات شهدائنا وأسرانا

مفتي القدس: لن يكون في المسجد الأقصى كنيس يهودي

مفتي القدس: لن يكون في المسجد الأقصى كنيس يهودي

الاتحاد الأوروبي: نرفض القرار الإسرائيلي بتجميد أموال الضرائب ونُواصل الضغط لعدم تطبيقه

الاتحاد الأوروبي: نرفض القرار الإسرائيلي بتجميد أموال الضرائب ونُواصل الضغط لعدم تطبيقه

منوعات

&#34;نانسي عجرم&#34; ترضع طفلتها طبيعياً أمام متابعيها.. لهذا السبب

"نانسي عجرم" ترضع طفلتها طبيعياً أمام متابعيها.. لهذا السبب

إبن عمرو دياب يحدث بلبلة بسبب صورة تحرج والده

إبن عمرو دياب يحدث بلبلة بسبب صورة تحرج والده

الموت يفجع الفنانة أحلام

الموت يفجع الفنانة أحلام

شاهد: وصلة رقص لأبرار الكويتية تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: وصلة رقص لأبرار الكويتية تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

أول إجراء من المحكمة المصرية ضد خالد يوسف بعد اعترافات مشاركته بالأفلام الاباحية

أول إجراء من المحكمة المصرية ضد خالد يوسف بعد اعترافات مشاركته بالأفلام الاباحية

شاهد: هند البلوشي تتحدث لجمهورها عن مرضها الغريب

شاهد: هند البلوشي تتحدث لجمهورها عن مرضها الغريب

فنانة مصرية.. عمرى ما كان ليا صور فاضحة

فنانة مصرية.. عمرى ما كان ليا صور فاضحة

إليسا تعلن موقفها من الزواج المدني في لبنان

إليسا تعلن موقفها من الزواج المدني في لبنان

رغم خسارته للوزن وتعبه.. فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان

رغم خسارته للوزن وتعبه.. فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان

الفنانة نادية لطفي لجمهورها... شكر الله سعيكم

الفنانة نادية لطفي لجمهورها... شكر الله سعيكم

عربي

حزب الله يدفع 50% من رواتب عناصره ومسؤوليه

حزب الله يدفع 50% من رواتب عناصره ومسؤوليه

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية

أكثر من مليون مغربي يُعانون من سوء التغذية

كاتب سعودي: المسيحيون سكنوا الخليج قبل المسلمين

كاتب سعودي: المسيحيون سكنوا الخليج قبل المسلمين

إيران: السعودية هي العراب الحقيقي للإرهاب في المنطقة

إيران: السعودية هي العراب الحقيقي للإرهاب في المنطقة