القيادة الفلسطينية تجتمع خلال أيام لاتخاذ قرار بخصوص "أموال المقاصة"

رام الله - دنيا الوطندعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، جامعة الدول العربية، والدول الإسلامية؛ للعمل معاً من أجل اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، ولجم تعدياتها على القدس والمقدسات، واللجوء لكل المؤسسات الدولية بهذا الخصوص.وأشار رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) إلى تواصل اجتماعات القيادة خلال الأيام المقبلة؛ لاتخاذ قرار فيما يتعلق بقرصنة إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى ضرورة التوجه لفرنسا، وإطلاعها على انتهاكات إسرائيل لاتفاق باريس من ناحية، ومحكمة الجنايات الدولية؛ لمحاسبة إسرائيل على خرقها لكل الاتفاقات الموقعة معها.